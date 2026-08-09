«Чёрные грузчики» активизировались в Москве

09 августа 2026, 18:07

Грузчики пообещали москвичу перевезти мебель, а после отказались отдавать вещи

Фото: Istock / AndreyPopov

В Москве набирает популярность схема с недобросовестными грузчиками, которые сначала называют клиенту одну стоимость переезда, а после погрузки и доставки неожиданно увеличивают сумму в несколько раз. Об этом сообщает Baza.