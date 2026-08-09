«Чёрные грузчики» активизировались в Москве
В Москве набирает популярность схема с недобросовестными грузчиками, которые сначала называют клиенту одну стоимость переезда, а после погрузки и доставки неожиданно увеличивают сумму в несколько раз. Об этом сообщает Baza.
Если заказчик отказывается платить, перевозчики могут заявить, что не отдадут ему собственное имущество. На такую схему попался москвич Юрий. При заказе переезда ему предложили оформить всё официально и подписать договор. При этом представители компании несколько раз устно заверили мужчину, что перевозка мебели обойдется примерно в 15 тысяч рублей.
Юрий подписал документы, после чего грузчики погрузили мебель и отвезли ее на новый адрес. Однако перед выгрузкой стоимость внезапно выросла до 83 тысяч рублей.
Когда мужчина попытался возразить и напомнил о первоначальной договоренности, ему показали подписанный договор. Выяснилось, что графа со стоимостью услуг в документе была оставлена пустой. Более того, в перечне перевозимого имущества появились дополнительные позиции — создавалось впечатление, будто грузчики перевозили гораздо больше вещей, чем было на самом деле.
После отказа платить 83 тысячи рублей перевозчики заявили Юрию, что в таком случае просто не отдадут ему мебель и остальные вещи. Мужчина вызвал на место участкового. Полицейский предупредил грузчиков, что удерживать чужое имущество они не имеют права. Однако ситуация оказалась непростой: у перевозчиков на руках был подписанный договор, в котором конечная стоимость заранее не была указана.
В итоге Юрию пришлось торговаться непосредственно за собственные вещи. Забрать имущество удалось только после того, как он согласился заплатить 35 тысяч рублей — более чем в два раза больше первоначально озвученной суммы.
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