«С вёдрами ходим в соседнюю пятиэтажку»: жители дома в Москве больше суток живут без воды

09 августа 2026, 17:38

Жители «сталинского дома» в Москве остались без воды из-за проблем с трубами

Фото: Istock / VladK213

Жители дома на Смоленской набережной в Москве, больше суток вынуждены обходиться без воды. Как рассказали «Осторожно, новости», в здании одновременно пропали и горячее, и холодное водоснабжение.