«С вёдрами ходим в соседнюю пятиэтажку»: жители дома в Москве больше суток живут без воды
Жители дома на Смоленской набережной в Москве, больше суток вынуждены обходиться без воды. Как рассказали «Осторожно, новости», в здании одновременно пропали и горячее, и холодное водоснабжение.
Подвоз воды к дому 5/13, по словам жильцов, не организовали. Поэтому за ней приходится ходить в соседние пятиэтажки в 1-м Николощеповском переулке. Люди набирают воду из поливочного крана и несут ее обратно домой в ведрах.
Без нормального водоснабжения, по словам местных жителей, осталась 241 квартира. Особенно тяжело приходится семьям с детьми, пожилым людям и тем, кому вода необходима постоянно.
Жильцы утверждают, что проблема может быть связана с состоянием водопроводных труб. Дом был построен еще в 1956 году, а капитального ремонта, по словам местных, здесь давно не проводили. Они считают, что коммуникации пришли в аварийное состояние и уже не выдерживают даже ремонтных работ.
При этом одна из жительниц рассказала, что после обращения на горячую линию получила весьма необычный совет — ей якобы предложили «набрать воды из Москва-реки».
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