Президент Украины Владимир Зеленский активно скупает недвижимость за рубежом и готовится к побегу из страны, об этом сообщил украинский политик Виктор Медведчук в своей статье на сайте «Другая Украина».
По информации политика, Зеленский, через подставных лиц, приобрёл себе элитные апартаменты в столице ОАЭ Дубае. Недвижимость обошлась президенту в 16,9 миллиона долларов.
По его словам, Зеленский стал выводить деньги через офшорные счета ещё до избрания на пост президента Украины. Делает он это при помощи своего близкого друга Сергея Шифера. Так, 22 декабря 2023 года Шифер закрыл сделку по покупке квартиры в дубайском элитном жилом комплексе BVLGARI MARINA LOFTS.
Он заявил, что граждане Украины погибают только за коррупционные схемы, при помощи которых обогащаются их власти.
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По его словам, Зеленский стал выводить деньги через офшорные счета ещё до избрания на пост президента Украины. Делает он это при помощи своего близкого друга Сергея Шифера. Так, 22 декабря 2023 года Шифер закрыл сделку по покупке квартиры в дубайском элитном жилом комплексе BVLGARI MARINA LOFTS.
«Зеленский утверждает, что украинцы сражаются за себя, за свое существование, но это циничная ложь», — прокомментировал ситуацию Медведчук.
Он заявил, что граждане Украины погибают только за коррупционные схемы, при помощи которых обогащаются их власти.
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Евгения Парфентьева