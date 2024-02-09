В США описали два возможных сценария развития событий на Украине

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Украина либо распадётся, либо дойдёт до смены власти, с таким заявлением выступил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в своей статье для издания Asia Times.
«Байдену, возможно, придется столкнуться либо с распадом Украины, поскольку она потерпит поражение, либо с заменой власти в Киеве, на дружественную Москве», — считает Брайен.
Он также отметил, что Соединённым Штатам и другим странам Североатлантического альянса уже пора задуматься о том, как они будут выходить из сложившейся ситуации в будущем. Брайен считает, что снабжение ВСУ оружием может не сработать, в особенности в том случае, если некому будет стрелять.
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Евгения Парфентьева