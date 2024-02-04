CNN: Байден одержит победу на первичных выборах в Южной Каролине

Фото: сайт Кремля
Джо Байден одержит победу в первичных выборах за кандидатов в президенты США от демократов, которые прошли 3 февраля в Южной Каролине, сообщает телеканал CNN.
«Южная Каролина, штат, который четыре года назад поддержал кандидатуру Джо Байдена от Демократической партии, в субботу принесет президенту его первую официальную победу на предварительных выборах кампании 2024 года. Аналитики утверждают, что Байден обойдет «двух своих ближайших конкурентов», - заявил источник.Такой же прогноз высказало агентство Associated Press. За голоса делегатов от Южной Каролины также соревнуются член палаты представителей Конгресса США Дин Филлипс и основательница Project Angel Food Марианна Уильямсон. Тройку лидеров замыкает нынешний американский президент Байден.
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Артем Кузьмин