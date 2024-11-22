CNN: В США учёные смогли идентифицировать неизвестное вещество в питьевой воде

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Американские учёные сумели идентифицировать химическое вещество, на протяжении десятков лет присутствовавшее в питьевой водопроводной воде, которую потребляют более ста миллионов жителей страны. Впервые обнаружено оно было ещё 40 лет назад.
Идентифицировать его специалисты смогли только сейчас благодаря развитию и совершенствованию методов анализа, передаёт CNN. Удалось установить, что образуется это соединение при обработке воды хлорамином — химическим веществом, получаемым путём смешивания хлора и аммиака. Его используют для обеззараживания и уничтожения вирусов и бактерий в муниципальных системах очистки водопроводной воды.
Учёные определили новое вещество как хлоронитроамидный анион. Пока неизвестно, насколько оно токсично и может ли причинить вред здоровью людей. Потребуются дополнительные исследования для того, чтобы выяснить степень влияния хлоронитроамидного аниона на качество питьевой воды.
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Александр Бойцов