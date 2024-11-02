Минздрав Украины сообщил о несоответствии питьевой воды стандартам качества

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Евросоюз требует от властей Украины прописать на уровне законов качество питьевой воды в стране. Об этом заявила замминистра здравоохранения Марина Слободниченко, слова которой приводит издание «Украинские новости».
Она подчеркнула, что в случае принятия на Украине европейских стандартов окажется, что питьевой воды в стране просто нет – только техническая.
При таком сценарии украинцы, по сути пользующиеся технической водой, должны будут платить за неё меньше, что влечёт за собой падение тарифов на воду. А это, в свою очередь, грозит непоступлениями в государственный бюджет.
Также Слободниченко добавила, что приведение стандарты в соответствие с европейскими требует подписания множества документов с последующей реализацией всех мер на Украине. Это вопрос не одного года, а в стране и так слишком много актуальных вопросов, требующих решения.
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При таком сценарии украинцы, по сути пользующиеся технической водой, должны будут платить за неё меньше, что влечёт за собой падение тарифов на воду. А это, в свою очередь, грозит непоступлениями в государственный бюджет.
Также Слободниченко добавила, что приведение стандарты в соответствие с европейскими требует подписания множества документов с последующей реализацией всех мер на Украине. Это вопрос не одного года, а в стране и так слишком много актуальных вопросов, требующих решения.
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Анастасия Чинкова