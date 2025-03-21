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Главная / Новости / Общество/ COVID-19 в прошлом: в России прекращают публикацию еженедельных сводок по заболеваемости коронавирусом

COVID-19 в прошлом: в России прекращают публикацию еженедельных сводок по заболеваемости коронавирусом

Оперштаб прекратит публикацию еженедельных сводок по заболеваемости COVID-19
Фото: iStock/peterschreiber.media

Фото: iStock/peterschreiber.media

В России перестанут публиковать еженедельные сводки по числу заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В федеральном оперативном штабе уточнили, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась, потому в отчётах больше нет необходимости. К тому же, вирус перешёл в разряд сезонных заболеваний.

При этом подчёркивается, что Роспотребнадзор по-прежнему будет осуществлять мониторинг эпидемиологической ситуации в России в оперативном режиме.

По данным портала Объясняем.рф, всего в разделе «Стопкоронавирус» с 23 мая 2023 года по 18 марта 2025 года были опубликованы 95 еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19 в стране, а также иные важные новости по этой же тематике. При этом, после прекращения публикаций раздел останется доступным для всех пользователей.

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Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных
Синоптик Шувалов: в Москве на выходных будет солнце
21 марта 2025, 16:15

Фото: iStock/KrimKate

Первый весенний месяц перешел за середину, и москвичам хочется знать, будут ли похолодания в ближайшее время?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что впереди — солнечные дни.

«Немного прохладный будет субботний день — с температурой около 5 градусов. А в воскресенье 8, 9 градусов. Хорошая солнечная мартовская классика», — поделился синоптик.

По его словам, скандинавский антициклон, который придет в Москву на выходных, станет подарком и поводом расслабиться.

«Антициклон достаточно быстро уйдет, первые два дня еще немножко погреет нас на западной своей периферии, а затем с юга поднимется заряженный влагой циклон. И дожди будут, но мы их ждем, они подпитают поля, половодья. Если их не будет, то начнется весенняя засуха, запасы влаги не слишком велики», — объяснил Шувалов.

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Минздрав планирует к 2030 году снизить продолжительность больничных на 15%
21 марта 2025, 15:58

Михаил Мурашко (Фото: kremlin.ru)

Показатель временной нетрудоспособности в России планируется к 2030 году снизить на 15%. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Об этом он сказал в своём выступлении на заседании коллегии Роспотребнадзора. По словам главы Минздрава, этот показатель будет внесён в новый национальный проект как один из атрибутов его реализации.

«Выполнять данную задачу мы с вами будем совместными усилиями — снижать суммарную продолжительность временной нетрудоспособности у работающих лиц», — подчеркнул Мурашко.

Он также добавил, что причиной 70% всех больничных листов в стране становятся инфекционные заболевания. Поэтому, указал министр, следует расширять систему мониторинга, сосредоточивая внимание на расследовании случаев заболеваемости и выявлении очагов инфекции, а также проводить вакцинирование и профилактику среди населения.

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#заболевания
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#больничный лист
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Друг убитого бывшего мэра Самары Тархова назвал ложной информацию о готовящихся похоронах
21 марта 2025, 15:24

Виктор Тархов (Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец)

Бывший заместитель главы Самары и близкий друг экс-мэра города Виктора Тархова Александр Кузнецов опроверг сообщения о том, что готовятся похороны Тархова и его жены.
Ложную информацию распространили в телеграм-каналах. Так в постах говорилось, что близкие друзья Тарховых якобы пытаются организовать церемонию прощания, а адвокаты семьи собирают документы для того, чтобы официально признать Тарховых умершими, пишет РИА Новости.
«Это вранье полное... Я просто сейчас не могу назвать фамилию этого негодяя (организатора – прим. РИА Новости). <…> Окститесь, ребят, вы что. <…> Я также разговаривал со Следственным комитетом, мне сказали: пока идет следствие, никаких похорон быть не может. Вот мы найдём кусочек, тогда будем думать и решать вопрос по захоронению. Но сейчас об этом говорить просто неправильно», — сказал Кузнецов.
Напомним, друг бывшего мэра Самары заявил о его исчезновении в полицию 31 января. Выяснилось, что Тархов и его супруга в последний раз выходили на связь в конце декабря. Следователи возбудили уголовное дело, была арестована внучка Тарховых — ей предъявили обвинение в двойном убийстве.

По данным СК, девушка призналась в совершённом преступлении, также она рассказала о соучастнике, который объявлен в розыск. Также известно, обвиняемой назначена амбулаторная психиатрическая экспертиза. Кроме этого, в отношении внучки экс-мэра Самары возбуждено ещё одно уголовное дело о мошенничестве: девушка совершила махинации с автомобилем, который принадлежал её бабушке.

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Песков и Захарова приехали на похороны Бедроса Киркорова
21 марта 2025, 14:59

Церемония прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прибыли на церемонию прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым.
Мария Захарова отметила, что Киркоров-старший внёс большой вклад в культуру России. По словам Пескова, Бедрос Филиппович сыграл важную роль в отстаивании памятника «Алёша» (памятник советскому солдату-освободителю — прим. ред.) в Болгарии, пишет РИА Новости.

На Троекуровское кладбище, где погребут артиста, также приехали семья Стриженовых, Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий Лепс, Екатерина Гусева, Игорь Гуляев и Гия Эрадзе. Гроб с телом артиста доставили к месту гражданской панихиды, сообщает KP.RU.

Как ранее стало известно, Бедроса Киркорова похоронят рядом с Борисом Моисеевым, Ириной Мирошниченко, Валентином Юдашкиным, Вячеславом Добрыниным и Сергеем Доренко.

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Вырос в деревне, строил Останкинскую телебашню, написал гимн МГИМО: Сергею Лаврову 75 лет, как живет министр и его семья
21 марта 2025, 12:49

Сергей Лавров (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечает свое 75-летие. Он занимает этот пост уже 22 года, что делает его самым долгосрочным министром в текущем правительстве.
За это время сменились десятки его зарубежных коллег, о которых уже мало кто помнит. Лавров работает в сложное время для международных отношений, но несмотря на это, авторитет России продолжает расти. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Биография Сергея Лаврова

Сергей Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве. У него есть грузинские и армянские корни, а его отец родом из Тбилиси. Мать работала в Министерстве внешней торговли СССР. В детстве он жил с бабушкой и дедушкой в Ногинском районе, где любил играть в футбол и хоккей.

«Я жил у дедушки с бабушкой в деревянном доме со всеми деревенскими удобствами, в ста метрах от стадиона, который назывался «Спартак», где мы играли в футбол летом, а зимой в хоккей», — рассказывал Лавров.

Лавров учился в школе в Ногинске, а затем в московской школе, где его любимыми предметами были физика и математика. В 1972 году он окончил МГИМО, куда поступил по совету матери, хотя изначально хотел учиться в инженерно-физическом институте. Во время учебы он работал на строительстве Останкинской телебашни.

Фото: iStock/SerrNovik

Карьера Сергея Лаврова

Первой работой Сергея Лаврова стало посольство СССР в Шри-Ланке, где он был стажером и затем атташе с 1972 по 1976 год. После этого он работал в отделе международных организаций МИДа до 1981 года. С 1981 по 1988 год Лавров находился в постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке, где поднялся по карьерной лестнице от первого секретаря до старшего советника. Позже он снова вернется в Нью-Йорк, но уже как представитель России.

В 1988 году Сергей Лавров вернулся в Москву и стал заместителем начальника управления международных экономических отношений МИДа. С 1990 года он возглавил управление международных организаций. После распада СССР он стал директором департамента международных организаций и глобальных проблем. В 1992 году его назначили заместителем министра иностранных дел, где он курировал различные направления, включая права человека и международное сотрудничество. В январе 1994 года Лавров уехал в Нью-Йорк, чтобы возглавить представительство России при ООН, где работал десять лет.

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

МИД РФ Сергей Лавров

Сергей Лавров стал министром иностранных дел России в 2004 году при президенте РФ Владимире Путине. Лавров дольше всех занимает эту должность и считается одним из самых долгоработающих членов правительства. За время его работы Россия сначала сблизилась с Западом, а затем отношения резко ухудшились.

С 2014 года Сергей Лавров критиковал события на Украине. Он также настаивал на необходимости выполнения минских соглашений. В 2021 году Лавров заявил, что нельзя игнорировать Владимира Зеленского и его команду, призвал требовать от них выполнения соглашений, подписанных в 2015 году.

Фото: iStock/vchal

17 декабря 2021 года Россия предложила США и НАТО гарантии безопасности, требуя юридически зафиксировать отказ от расширения НАТО на восток и не допускать вступления Украины и других постсоветских стран в альянс. Также Россия хотела, чтобы ударные вооружения НАТО не размещались у её границ, а силы альянса вернулись на позиции 1997 года.

В январе 2022 года прошли переговоры, но они не принесли результатов по важным для России вопросам. США и НАТО подтвердили, что не откажутся от принципа «открытых дверей» для новых членов.

21 февраля 2022 года на заседании Совета безопасности России Лавров сказал, что нужно продолжать диалог с Западом о гарантиях безопасности.

Лавров на протяжении многих лет пользовался большой популярностью среди россиян в качестве министра. В мае 2024 года он был вновь назначен на пост главы МИДа.

«Я буду служить своей стране, пока она нуждается в моей помощи», — ответил Лавров на вопрос о том, как долго он намерен оставаться министром иностранных дел.

Личная жизнь Сергея Лаврова

Сергей Лавров женат на Марии Александровне, филологе и преподавателе русского языка. У них есть дочь Екатерина, которая 17 лет жила в США, училась в Колумбийском университете и Лондонской школе экономики. Она работала в арт-галерее и аукционном доме Christie’s, а затем основала компанию Smart Art для поддержки молодых художников.

Екатерина замужем за предпринимателем Александром Винокуровым, у них двое детей. В апреле 2022 года против нее ввели санкции США, Великобритания и Австралия.

Екатерина Винокурова (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Гитара, стихи и песни

Сергей Лавров долгое время болеет за футбольный клуб «Спартак» и является одним из основателей Народной футбольной лиги, которая занимается популяризацией любительского футбола.

Он играет на гитаре, пишет песни и стихи, а также стал автором гимна МГИМО. Известно, что во время отпусков он любит ходить в походы, путешествовать по Горному Алтаю, сплавляться по рекам и заниматься гребным слаломом. Кроме того, он возглавляет попечительский совет Федерации гребного слалома России.

Путин наградил Лаврова орденом Андрея Первозванного в день его рождения

В честь 75-летия президент России Владимир Путин наградил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова высшим государственным орденом — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

МИД РФ Сергей Лавров и президент РФ Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Лавров имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1992) и является Героем Труда РФ (2020). Он — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», награжден орденом Почета (2010) и медалью П. А. Столыпина II степени (2020), а также отмечен Почетной грамотой и четырьмя благодарностями президента.

Среди иностранных наград у него есть ордена Дружбы от Лаоса, Белоруссии и Вьетнама, а также ордена Почета от Южной Осетии и Святого Месропа Маштоца от Армении. Кроме того, он является кавалером Большого креста ордена «Солнце Перу» и заслуженным работником дипломатической службы РФ.

Путин наградил юбиляра Лаврова высшей государственной наградой
Путин наградил юбиляра Лаврова высшей государственной наградой

Санкции

С конца февраля 2022 года Сергей Лавров попал под санкции со стороны Евросоюза, США, Великобритании, Австралии, Японии, Канады и Украины. В начале июня 2022 года Болгария, Северная Македония и Черногория не разрешили пролететь через свое воздушное пространство самолету, на котором он летел с визитом в Сербию, из-за этих санкций.

Яркие цитаты политика

Танго

На ужине глав МИД НАТО в апреле 2017 года Сергей Лавров с иронией отреагировал на комментарий бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона о необходимости диалога с Россией. Тиллерсон сказал, что «танго танцуют вдвоем», добавив, что не хотел бы танцевать с Лавровым.

«Мне тоже мама не разрешала танцевать с мальчиками», — отметил в ответ Лавров.

Он также добавил, что готов помочь Тиллерсону, если тот чувствует, что не со всеми может «танцевать».

О дебилах

«Дебилы, б! [блин]», — произнес Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии в августе 2015 года.

Неясно, к кому именно было обращено это высказывание: по одной версии, он мог говорить журналистам, которые переговаривались в зале, а по другой — переводчикам, испытывавшим сложности с переводом с арабского на русский.

О «болезни» США


«США пытаются диктовать всему миру правила. Это болезнь застарелая, и она пройдет», — сказал министр иностранных дел в ходе онлайн-конференции на сайте «Комсомольская правда».

Нафиг я сюда пришел

Перед недавней встречей президентов России и Беларуси журналисты утомили главу МИД РФ повторяющимися вопросами. В ответ он риторически спросил: «Нафиг я сюда пришел?».

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