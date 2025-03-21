COVID-19 в прошлом: в России прекращают публикацию еженедельных сводок по заболеваемости коронавирусом

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В России перестанут публиковать еженедельные сводки по числу заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В федеральном оперативном штабе уточнили, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась, потому в отчётах больше нет необходимости. К тому же, вирус перешёл в разряд сезонных заболеваний.
При этом подчёркивается, что Роспотребнадзор по-прежнему будет осуществлять мониторинг эпидемиологической ситуации в России в оперативном режиме.
По данным портала Объясняем.рф, всего в разделе «Стопкоронавирус» с 23 мая 2023 года по 18 марта 2025 года были опубликованы 95 еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19 в стране, а также иные важные новости по этой же тематике. При этом, после прекращения публикаций раздел останется доступным для всех пользователей.
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При этом подчёркивается, что Роспотребнадзор по-прежнему будет осуществлять мониторинг эпидемиологической ситуации в России в оперативном режиме.
По данным портала Объясняем.рф, всего в разделе «Стопкоронавирус» с 23 мая 2023 года по 18 марта 2025 года были опубликованы 95 еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19 в стране, а также иные важные новости по этой же тематике. При этом, после прекращения публикаций раздел останется доступным для всех пользователей.
Читайте также:
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Анастасия Чинкова