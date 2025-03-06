«Надо быть готовыми»: эпидемиолог раскрыл вероятность повторения пандемии

Заражений лихорадкой денге среди российских туристов в Индонезии нет, также не зафиксированы жалобы от путешественников из РФ в Таиланде, Вьетнаме и на Бали. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Он также сослался на информацию от страховых компаний, согласно которой основные жалобы — это ОРВИ и желудочные расстройства.