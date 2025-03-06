«Надо быть готовыми»: эпидемиолог раскрыл вероятность повторения пандемии

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На сегодняшний день вероятность повторения пандемии, подобной COVID-19, достаточно высока. Об этом заявил директор Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. По его словам, вся история человечества — это борьба с эпидемиями, но когда придет новая — спрогнозировать невозможно.
«Но готовыми надо быть. Опыт, накопленный в процессе прошедшей пандемии, с этой точки зрения, является незаменимым. В моём представлении, можно однозначно ответить, что, скорее всего, это будет вирусная инфекция. Потому что таких эпидемий, пандемий бактериального происхождения давно не было. А вирусы гораздо быстрее меняются, бактерии более стабильны, поэтому иммунная прослойка существует», — поделился эпидемиолог в беседе с «Петербургским дневником».Тем временем врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты, которые снимают воспаление и тканей и эффективны в профилактике онкологии. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист указал на такие свойства у следующих продуктов: лосось, скумбрия, гречка, овсянка, цельнозерновой грубый хлеб, любые ягоды и овощи, фасоль, соя, горошек, творог, молоко и кефир.
«Все они снижают риски тканевого воспаления, которое является причиной возникновения рака, а также защищают генетический аппарат клеток от клеточных мутаций», — заявил диетолог.Читайте также:
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