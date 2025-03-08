Китай получил штраф от суда в США за сокрытие данных о COVID-19, пишут СМИ

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На 24 миллиарда долларов суд штата Миссури оштрафовал Китай за сокрытие информации о коронавирусе. Об этом пишут обозреватели New York Times.
«В пятницу федеральный судья в Миссури в своем постановлении счел китайское правительство ответственным за сокрытие данных о начале пандемии COVID-19 и накоплении средств защиты. Он вынес решение (о штрафе — прим. ред.) в размере более 24 миллиардов долларов, которое власти Миссури пообещали исполнить путем ареста китайских активов», — сказано в публикации.Авторы отметили, что иск подала генпрокуратура штата весной 2022 года.
Судья Стивен Лимбо считает, что действия китайской стороны помешали оперативно отреагировать на вспышку вируса в Штатах, не позволив закупить нужное количество защитных средств для медиков.
Официальный представитель китайского посольства в Вашингтоне отметил, что власти республики не признали судебное решение.
Ранее стало известно, о чем заговорили на Западе.
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