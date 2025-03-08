Китай получил штраф от суда в США за сокрытие данных о COVID-19, пишут СМИ

Американский бизнес показывает существенную заинтересованность в том, чтобы с России были сняты санкции, и его перспективы его возращения в РФ очень позитивные. Об этом заявил доцент ГУУ Максим Чирков. По его словам, Россия, как четвертая экономика мира, крайне важна для иностранных предпринимателей.