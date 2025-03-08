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Китай получил штраф от суда в США за сокрытие данных о COVID-19, пишут СМИ

NYT: суд в Миссури оштрафовал КНР на $24 млрд за сокрытие данных о COVID-19
Фото: istockphoto/Ladanifer

Фото: istockphoto/Ladanifer

На 24 миллиарда долларов суд штата Миссури оштрафовал Китай за сокрытие информации о коронавирусе. Об этом пишут обозреватели New York Times.
«В пятницу федеральный судья в Миссури в своем постановлении счел китайское правительство ответственным за сокрытие данных о начале пандемии COVID-19 и накоплении средств защиты. Он вынес решение (о штрафе — прим. ред.) в размере более 24 миллиардов долларов, которое власти Миссури пообещали исполнить путем ареста китайских активов», — сказано в публикации.
Авторы отметили, что иск подала генпрокуратура штата весной 2022 года.

Судья Стивен Лимбо считает, что действия китайской стороны помешали оперативно отреагировать на вспышку вируса в Штатах, не позволив закупить нужное количество защитных средств для медиков.

Официальный представитель китайского посольства в Вашингтоне отметил, что власти республики не признали судебное решение.

Ранее стало известно, о чем заговорили на Западе.

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#суд
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На Западе заговорили о давлении Трампа на Россию
Hill: Трамп наконец-то начал оказывать хоть и небольшое, но давление на Россию
08 марта 2025, 09:44

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп «наконец-то» начал оказывать хоть и небольшое, но давление на РФ. Об этом пишет издание The Hill.
Уточняется, что речь идет об угрозах очередных санкций в адрес Москвы. Согласно информации источника, угрозы республиканского политика в адрес России прозвучали за несколько дней до встречи между представителями американской администрации и украинскими чиновниками в Саудовской Аравии.

Ранее Дональд Трамп заявил, что может усилить санкции против РФ для достижения мира на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, представители Соединенных Штатов и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда. Уточняется, что стороны обсудят механизмы по достижению временного прекращения огня и формированию основ для переговоров между Москвой и Киевом.

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#политика
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Илон Маск поссорился с госсекретарем США
NYT: Маск поссорился с госсекретарём Рубио и министром транспорта Даффи
08 марта 2025, 07:23

Фото: iStock/rarrarorro

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск поругался с госсекретарем США Марко Рубио и министром транспорта Шоном Даффи. Об этом сообщает The New York Times.
Согласно информации издания, Рубио пришел в ярость от того, что был вынужден «выслушивать целый список претензий от самого богатого человека в мире». Уточняется, что госсекретарь назвал неправдой слова миллиардера о неспособности сократить штат Госдепартамента.

По словам Рубио, более 1,5 тыс. сотрудников ведомства уволились в обмен на денежную компенсацию. Затем он предложил Маску принять их обратно на работу, чтобы потом «устроить шоу с увольнением». Министр транспорта Шон Даффи также недоволен проводимой политикой бизнесмена. Он жаловался, что «молодые специалисты из команды Маска» пытались уволить несколько авиадиспетчеров во время установления причин серии авиакатастроф в Штатах.

Примечательно, что американский лидер Дональд Трамп опровергает информацию об их конфликте.

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Мишустин освободил от должности замглаву Минэнерго
Премьер-министр Мишустин освободил Бондаренко от должности статс-секретаря Минэнерго
08 марта 2025, 03:32

Михаил Мишустин (Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов)

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Анастасии Бондаренко от должности статс-секретаря — заместителя министра энергетики РФ. Решение связано с её переходом на новую работу, о чём сообщается в официальном документе.
Найти распоряжение можно на сайте официального публикования правовых актов.

Бондаренко работала в Минэнерго с 2003 года, пройдя путь от начальника отдела до замминистра. По данным ТАСС, её преемником станет Дмитрий Исламов, нынешний заместитель главы думского комитета по энергетике. Он уже участвует в ключевых совещаниях и сопровождает министра в поездках.

Ранее сообщалось, что выяснились настоящие причины «загадочной» смерти звезды Голливуда Джина Хэкмена и его жены Бетси. Ранее было известно, что тела пары обнаружили 26 февраля в частично мумифицированном состоянии в их доме в Нью-Мексико. Признаков насильственной смерти замечено не было.

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#энергетика
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«Перспективы очень позитивные»: экономист сделал неожиданное заявление по санкциям против РФ
Экономист Чирков: перспективы возвращения в РФ бизнеса из США очень позитивные
08 марта 2025, 00:23

Фото: iStock/designer491

Американский бизнес показывает существенную заинтересованность в том, чтобы с России были сняты санкции, и его перспективы его возращения в РФ очень позитивные. Об этом заявил доцент ГУУ Максим Чирков. По его словам, Россия, как четвертая экономика мира, крайне важна для иностранных предпринимателей.
«Перспективы возврата в Россию для американских компаний очень позитивные. Это поможет им обогнать европейских конкурентов в тех сегментах, где они традиционно соперничали. В условиях нормальной конкуренции даже доли процентов имеют значение, а потеря нескольких процентов мирового рынка — это серьезный удар», — поделился экономист с «Известиями».
В свою очередь политолог Владимир Шаповалов назвал пустыми угрозы президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций против России для ускорения старта мирных переговоров. В беседе с RT аналитик указал, что такая риторика вполне в духе американского лидера, который придерживается концепции «кнута и пряника», где первое — ужесточение санкций, а второе — их снятие.
«Поэтому тут мы не видим ничего нового. Другое дело, что эти угрозы со стороны Трампа абсолютно бессмысленны, поскольку санкции против России введены беспрецедентные и никаких результатов у этих санкций нет», — подчеркнул эксперт.
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#политолог
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#рф
#трамп
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«Два альфа-самца»: стало известно, что происходит между Трампом и Маском
Политолог Орлов: между Трампом и Маском назревает публичный конфликт
08 марта 2025, 00:19

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом и политиком Илоном Маском назревает публичный конфликт, так как оба желают развития и доминирования. Об этом заявил политолог Антон Орлов. По его словам, предприниматель хочет получить еще большую свободу действий, а американский лидер удерживает его в узде.
«Трамп и Маск — два выраженных альфа-самца с похожей манерой видения дел. И оба хотят доминировать. <…> Очень скоро это может перерасти в публичный конфликт. <…> Одеяло в один момент разорвётся. И уйти, по всей видимости, придётся Маску. Трамп, конечно, напрягает американскую бюрократию, но к Маску у них непереносимость на уровне ДНК», — пояснил аналитик в беседе c RT.
В свою очередь политолог и экономист Василий Колташов раскрыл, какие последствия ждут мировую экономику после решения Трампа создать стратегический резерв биткоина. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт указал, что таким образом глава США пытается уйти от проблемного доллара и безумно подорожавшего золота, а также справиться с инфляцией.
«Инфляция, которую мы наблюдаем в США, очень показательная. Она вышла из-под контроля примерно шесть-восемь месяцев назад. Американские продукты не конкурентоспособны. А инфляция, видимо, будет продолжаться. Эта инфляция подготовлена огромной денежной эмиссией, заимствованиями денег у федерального резерва», — считает экономист.
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