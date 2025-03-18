В Петербурге почти 70 классов закрыли на карантин из-за гриппа, ОРВИ и COVID-19

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В Санкт-Петербурге из-за сезонного повышения заболеваемости вирусными инфекциями приостановлен учебный процесс в 68 классах общеобразовательных школ. Учеников временно перевели на удалёнку.
Об этом корреспонденту портала 78.ru во вторник, 18 марта, рассказали в городском комитете по образованию. Кроме того, закрыты 31 группа в детских садах города на Неве. Детей отправили по домам из-за вспышек гриппа, коронавируса и ОРВИ.
По сообщению регионального управления Роспотребнадзора, с 10 по 16 марта в Санкт-Петербурге зарегистрирован 48 601 случай заболевания вирусными инфекциями. В то же время специалисты отмечают тенденцию к снижению уровня заболеваемости. По сравнению с предыдущей неделей она сократилась на 4,2%. Среди групп риска наиболее уязвимыми являются дети в возрасте от трёх до шести лет. Родители, опекуны и законные представители школьников, отправленных на онлайн-обучение, предупреждены о необходимости соблюдения дополнительных мер предосторожности.
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По сообщению регионального управления Роспотребнадзора, с 10 по 16 марта в Санкт-Петербурге зарегистрирован 48 601 случай заболевания вирусными инфекциями. В то же время специалисты отмечают тенденцию к снижению уровня заболеваемости. По сравнению с предыдущей неделей она сократилась на 4,2%. Среди групп риска наиболее уязвимыми являются дети в возрасте от трёх до шести лет. Родители, опекуны и законные представители школьников, отправленных на онлайн-обучение, предупреждены о необходимости соблюдения дополнительных мер предосторожности.
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Александр Бойцов