Crocus Group сообщил, когда начнутся выплаты пострадавшим в «Крокусе»

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Выплаты пострадавшим при теракте в «Крокусе» начнутся в грядущий понедельник, 23 сентября. Информация об этом размещена на сайте Crocus Group. Средства уже собраны и распределены фондом культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева.
«На данный момент все собранные средства распределены между гражданами, подавшими заявки и предоставившими список всех необходимых документов», — гласит сообщение.
Теракт в «Крокусе» произошел в районе восьми часов вечера 22 марта. В тот день в концертном зале должна была выступить группа «Пикник». В помещение ворвались вооруженные боевики и начали расстрел посетителей, а позже устроили пожар.
Несколько дней назад появилась информация, что в деле возможно появление новых обвиняемых.
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Никита Кротов