В трехзвездочной гостинице в Москве прошли обыски по делу о теракте в «Крокусе»

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Следственные органы провели обыски по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в трехзвездочном отеле в Басманном районе Москвы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Напомним, что вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались четверо вооруженных террориста, которые стреляли по людям в упор. Спустя некоторое время они подожги концертный зал. Стрельба произошла перед началом концерта российской музыкальной группы «Пикник». Погибли 145 человек.
По данным агентства, в первые сутки после теракта следователи провели не менее 11 обысков в квартирах и хостелах.
Согласно материалам дела, 23 марта днем были проведены обыски в гостинице, расположенной в семи минутах пешком от станции метро Бауманская и в 15 минутах езды от центра Москвы. Стоимость проживания в этом отеле составляет до 11 000 рублей за ночь.
Жительница Москвы поделилась, что узнала о возможном брате обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» Хусейна Хамидова*. Как сообщает РИА Новости, квартира предполагаемого брата располагается на Рязанском проспекте в многоэтажном здании. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным агентства, в первые сутки после теракта следователи провели не менее 11 обысков в квартирах и хостелах.
Согласно материалам дела, 23 марта днем были проведены обыски в гостинице, расположенной в семи минутах пешком от станции метро Бауманская и в 15 минутах езды от центра Москвы. Стоимость проживания в этом отеле составляет до 11 000 рублей за ночь.
Жительница Москвы поделилась, что узнала о возможном брате обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» Хусейна Хамидова*. Как сообщает РИА Новости, квартира предполагаемого брата располагается на Рязанском проспекте в многоэтажном здании. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
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Стало известно о новых фигурантах дела о теракте в «Крокусе»
*Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Дарья Осипова