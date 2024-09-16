Близкие фигуранта дела «Крокуса» заявили о готовности помочь ему с квартирой

Родственники обвиняемого в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске готовы предоставить ему квартиру в Москве под домашний арест, пишет ТАСС со ссылкой на решение суда о его аресте.
Согласно документам, обвиняемый Юсуфзода Якубджони Давлатхон Юсуфзода и его адвокат возражали против его содержания под стражей на том основании, что у Юсуфзоды есть трое малолетних детей, которые могут находиться по месту жительства его родственников.
По данным следствия, мужчина помогал оплачивать аренду квартиры, в которой проживали исполнители теракта в ночь перед нападением на концертный зал.
2 марта стало известно, что по делу о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве задержаны 18 человек. Еще двое находятся под подпиской о невыезде.
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«В связи с чем просили избрать в отношении Юсуфзоды Я. Д. более мягкую меру пресечения», – отмечается в публикации.
По данным следствия, мужчина помогал оплачивать аренду квартиры, в которой проживали исполнители теракта в ночь перед нападением на концертный зал.
2 марта стало известно, что по делу о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве задержаны 18 человек. Еще двое находятся под подпиской о невыезде.
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Александр Климов