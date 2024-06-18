В Подмосковье наградили врачей, помогавших жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: пресс-служба ЕР
Медикам, принимавших участие в спасении пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», вручили награды. Церемония состоялась в рамках фестиваля «Vместе за Zдоровое будущее», который был организован в Долгопрудном по инициативе областной общественной приёмной «Единой России», сообщает пресс-служба партии.
«Награды удостоился подмосковный центр «Ясенки», где проводится реабилитация участников СВО, а также фонд «Защитники Отечества», где во время теракта в кратчайшие сроки был развёрнут штаб по оказанию помощи пострадавшим», — отмечается в сообщении.Депутат Госдумы Алла Полякова отметила, что Долгопрудный был неслучайно был избран местом проведения фестиваля.
«Врачи из Долгопрудного одни из первых принимали участие в спасении пострадавших от страшного теракта. Мы очень горды за каждого врача, оказавшегося у стен концертного зала в тот страшный час. И именно эти люди сегодня главные герои нашего мероприятия», — пояснила Полякова.Она также напомнила, что на месте теракта работали 54 бригады скорой помощи из Московской области.
В рамках фестиваля были проведены мастер-классы и конкурсы, а завершился праздник концертом Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина.
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