Пять человек погибли в ходе пожара в общежитии в Подмосковье

Фото: iStock/grafoto
В подмосковной Балашихе загорелось здание общежития, в результате чего погибли пять человек, сообщает Bazа в Telegram-канале,
По информации канала, пожар произошел в здании на Керамической улице. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает о троих спасенных, с ними проводятся реанимационные мероприятия, десять человек эвакуированы.
МЧС по Московской области подтвердило агентству факт возгорания, уточнив, что пожар начался в доме № 16. В 0:19 открытое горение ликвидировали.
Ранее стало известно о крупном пожаре на бывшем пожаре МиГ.
Читайте также:
Крупный пожар произошел на бывшем заводе МиГ
Сильный пожар произошёл в высотном доме в Астане — видео
Пожар произошёл на нефтебазе в адыгейском посёлке Энем после удара БПЛА ВСУ
МЧС по Московской области подтвердило агентству факт возгорания, уточнив, что пожар начался в доме № 16. В 0:19 открытое горение ликвидировали.
Ранее стало известно о крупном пожаре на бывшем пожаре МиГ.
Читайте также:
Крупный пожар произошел на бывшем заводе МиГ
Сильный пожар произошёл в высотном доме в Астане — видео
Пожар произошёл на нефтебазе в адыгейском посёлке Энем после удара БПЛА ВСУ
Александр Климов