Пять человек погибли в ходе пожара в общежитии в Подмосковье

Житель Одессы сообщил правоохранительным органам ложную информацию о минировании предприятий ДТЭК на Украине и пообещал взорвать задние, если в ближайшие 15 минут электроснабжение не возобновится по всему городу. Борцу с отключением электроэнергии в зданиях может грозить до восьми лет лишения свободы, сообщается издание ​«Страна» в Telegram-канале.