Cтоматолог рассказала, почему у современных детей чаще портятся зубы

Фото: iStock/Harbucks

Рост кариеса у современных детей связан с изменением питания, рассказала РИА Новости стоматолог Мариам Кикалеишвили.



Специалист отметила, что дети стали чаще употреблять мягкую пищу и шоколад. Дело в том, что раньше сладости не были ежедневной нормой, а сегодня это — обычное дело.

Что касается блендерной еды, то она провоцирует аномалии прикуса. Чрезмерно мягкая пища негативно влияет на формирование челюсти, не давая достаточной нагрузки на зубы. Это приводит к неправильному развитию и повышает риск стоматологических проблем.

Ранее доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского государственного аграрного университета Галина Абрамова рассказала, какие огурцы, помидоры, цветы, капуста и морковь растут быстрее всего.

Мария Моисеева

