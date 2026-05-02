Cтоматолог рассказала, почему у современных детей чаще портятся зубы
Рост кариеса у современных детей связан с изменением питания, рассказала РИА Новости стоматолог Мариам Кикалеишвили.
Специалист отметила, что дети стали чаще употреблять мягкую пищу и шоколад. Дело в том, что раньше сладости не были ежедневной нормой, а сегодня это — обычное дело.
Что касается блендерной еды, то она провоцирует аномалии прикуса. Чрезмерно мягкая пища негативно влияет на формирование челюсти, не давая достаточной нагрузки на зубы. Это приводит к неправильному развитию и повышает риск стоматологических проблем.
