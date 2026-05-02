В Бангладеш отец прыгнул за упавшим на рельсы годовалым сыном и сумел спасти его

В Бангладеш отец прыгнул за своим годовалым сыном, упавшим на рельсы, и сумел спасти жизнь малыша. Информацию об этом распространил местный портал Daily Sun со ссылкой на очевидцев и сотрудников станции.





Инцидент случился во вторник около 15:30 по местному времени (12:30 мск) на железнодорожной станции Бхайраб-Базар. Мужчина с младенцем попытался выйти из вагона уже тронувшегося поезда, однако ребёнок выскользнул у него из рук, угодив в щель между платформой и рельсами.



Отец не раздумывая спрыгнул следом, обнял малыша и прижался вместе с ним к стене платформы, подальше от движущегося состава.





«И отец, и сын остались невредимы, даже после того, как над ними проехали восемь вагонов поезда», — подчеркивается в материале.