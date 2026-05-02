Сергей Собянин сообщил о сбитом на подлёте к Москве беспилотнике
ПВО Минобороны успешно сбила беспилотник ВСУ, направлявшийся к российской столице. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.
Публикация появилась в 02:21 по московскому времени. Отмечается, что сейчас на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Другие детали не приводятся.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
