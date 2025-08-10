Россиянам назвали ключевые условия, чтобы получить максимальную пенсию после увольнения

10 августа 2025, 06:53

Юрист Виноградов посоветовал россиянам увольняться в конце месяца при выходе на пенсию

Фото: iStock/Inside Creative House

Для получения максимального размера пенсии после увольнения с работы необходимо выполнить несколько ключевых условий. О них в беседе с агентством «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.





Так, например, оптимальным временем для увольнения является конец календарного месяца. В этом случае весь месяц засчитывается как отработанный, что ускоряет переход на повышенную пенсию с учетом всех индексаций. Кроме того, увольнение в последние дни месяца позволяет сохранить право на получение премий, сезонных надбавок и других предусмотренных предприятием выплат.



