Россиянам назвали ключевые условия, чтобы получить максимальную пенсию после увольнения
Юрист Виноградов посоветовал россиянам увольняться в конце месяца при выходе на пенсию
Для получения максимального размера пенсии после увольнения с работы необходимо выполнить несколько ключевых условий. О них в беседе с агентством «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Так, например, оптимальным временем для увольнения является конец календарного месяца. В этом случае весь месяц засчитывается как отработанный, что ускоряет переход на повышенную пенсию с учетом всех индексаций. Кроме того, увольнение в последние дни месяца позволяет сохранить право на получение премий, сезонных надбавок и других предусмотренных предприятием выплат.
Перерасчет пенсии после прекращения трудовой деятельности происходит автоматически, без необходимости дополнительных обращений в госорганы. Если пенсионер впоследствии снова устраивается на работу, повышенный размер пенсии за ним сохраняется.
Также важным условием является наличие перерыва в работе не менее одного месяца. В ином случае в Социальном фонде не успеет обновиться информация о статусе пенсионера и не появится запись о выходе на пенсию.