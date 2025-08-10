Россиянам перечислили, какие переводы по банковской карте наиболее опасны

10 августа 2025, 04:59

Экономист Мамедова назвала подозрительным большое количество переводов для банка

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Большое количество банковских переводов может вызвать подозрение и привести к временной блокировке операций. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредила эксперт экономического факультета РУДН Ламия Мамедова.





Она указала, что такие меры применяются банками для защиты клиентов от мошенников и противодействия незаконным финансовым операциям. Так, подозрительными могут быть признаны десятки переводов в течение одних суток, особенно если подобная активность нетипична для конкретного владельца карты.



Эксперт также указала на другие факторы риска блокировки: переводы крупных сумм, мгновенное перечисление только что поступивших средств и наличие множества различных получателей платежей.





«Конечно, особое внимание уделяется и суммам переводов. Большее подозрение, например, могут вызвать переводы более 100 тысяч рублей в день и 1 миллиона рублей в месяц», — подчеркнула Мамедова.