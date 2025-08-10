Россиянам перечислили, какие переводы по банковской карте наиболее опасны
Большое количество банковских переводов может вызвать подозрение и привести к временной блокировке операций. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредила эксперт экономического факультета РУДН Ламия Мамедова.
Она указала, что такие меры применяются банками для защиты клиентов от мошенников и противодействия незаконным финансовым операциям. Так, подозрительными могут быть признаны десятки переводов в течение одних суток, особенно если подобная активность нетипична для конкретного владельца карты.
Эксперт также указала на другие факторы риска блокировки: переводы крупных сумм, мгновенное перечисление только что поступивших средств и наличие множества различных получателей платежей.
«Конечно, особое внимание уделяется и суммам переводов. Большее подозрение, например, могут вызвать переводы более 100 тысяч рублей в день и 1 миллиона рублей в месяц», — подчеркнула Мамедова.По возможности, гражданам РФ следует избегать подобных действий в повседневных ситуациях.
Ранее сообщалось, что в Жуковском суд арестовал 18-летнюю девушку-курьера, входившую в группу телефонных мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершённом организованной группой, в особо крупном размере.