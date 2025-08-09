Работодателям грозит штраф за произвольное снижение премий сотрудникам

09 августа 2025, 15:06

Работодателей будут штрафовать на 50 тыс. рублей за лишение работников премии

Фото: iStock/Oleg Elkov

С 1 сентября в России вступают в силу изменения в Трудовой кодекс, которые ограничивают произвольное снижение премий работников. Об этом сообщает ТАСС.