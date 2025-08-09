Работодателям грозит штраф за произвольное снижение премий сотрудникам
С 1 сентября в России вступают в силу изменения в Трудовой кодекс, которые ограничивают произвольное снижение премий работников. Об этом сообщает ТАСС.
Теперь работодателям грозит штраф до 50 тысяч рублей за незаконное лишение сотрудника премии – такую же ответственность, как и за невыплату зарплаты.
По новым правилам, снижение премии не должно приводить к уменьшению общей заработной платы более чем на 20%.
Член Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров отметил, что работники могут обращаться к работодателю с жалобой, подавать заявления в трудовую инспекцию или подавать иск в суд для защиты своих прав.
