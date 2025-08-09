Достижения.рф

Работодателям грозит штраф за произвольное снижение премий сотрудникам

Работодателей будут штрафовать на 50 тыс. рублей за лишение работников премии
Фото: iStock/Oleg Elkov

С 1 сентября в России вступают в силу изменения в Трудовой кодекс, которые ограничивают произвольное снижение премий работников. Об этом сообщает ТАСС.



Теперь работодателям грозит штраф до 50 тысяч рублей за незаконное лишение сотрудника премии – такую же ответственность, как и за невыплату зарплаты.

По новым правилам, снижение премии не должно приводить к уменьшению общей заработной платы более чем на 20%.

Член Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров отметил, что работники могут обращаться к работодателю с жалобой, подавать заявления в трудовую инспекцию или подавать иск в суд для защиты своих прав.

Анастасия Чинкова

