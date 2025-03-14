Дачный сезон в Москве может начаться раньше из-за аномального тепла

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Начало дачного сезона в Москве в 2025 году может начаться раньше из-за аномального тепла. Об этом заявил председатель московского отделения Союза садоводов России Юрий Шалыганов. По его словам, первым делом следует проверить колодцы и в случае необходимости пролить их, так как за зиму в них может попасть талая вода.
«Нужно оценить состояние постройки и крыши, нет ли дыр, протечек. Далее в обязательном порядке проверить целостность проводки. К сожалению, пожары и отравления угарным газом происходят каждый сезон, так что у кого стоят печи и камины, необходимо еще осмотреть их на предмет целостности и прочистить дымоход», — посоветовал эксперт в беседе с «Москвой 24».В свою очередь преподаватель факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко предупредила, что в ближайшие дни закончатся оптимальные сроки посева на рассаду перца, помидоров и баклажанов. В разговоре с RT специалист указала, что под посадку следует брать некислый грунт с pH от 6 до 7, а почву нужно предварительно пролить раствором с марганцовкой.
«Почву в ящики насыпайте не доверху, а так, чтобы, разложив семена, можно было засыпать их сверху. Сажайте семена не ближе чем 2 на 2 см. Если ростки взойдут гуще, проредите их, иначе растения будут тонкими, вытянутся, рассада получится некачественной», — рассказала биолог.Читайте также:
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Данил Пономарев