В Подмосковье начали выходить из спячки гадюки

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Первые гадюки начали просыпаться в Московской области, поэтому нужно быть очень внимательными во время прогулок в лесу и даже на собственном участке. Предупреждение об этом выпустили в министерстве экологии и природопользования региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«После долгих зимних месяцев гадюки выползают погреться на первом весеннем солнце. Их можно встретить где угодно: на лесных тропинках, камнях, брёвнах. Главное – вовремя распознать нежелательного гостя и не перепутать его с ужом», — сказал глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.Гадюка отличается от ужа формой головы — у ужа она округлая, а у гадюки — треугольная. Кроме того, у ужа на голове расположены жёлтые «очки» и зрачки у него круглые, а у гадюки — вертикальные.
В ведомстве также напомнили, что гадюки внесены в Красную книгу Московской области и вредить им нельзя, так что при встрече со змеёй лучше все аккуратно её обойти или убрать в сторону длинной палкой.
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