Аграриям из Московской области рассказали о мерах государственной поддержки

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области приняли участие в агрофоруме «Своё», который был организован АО «Россельхозбанк» - «Центр розничного и малого бизнеса» в сотрудничестве с РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева. Форум был посвящён поддержке предпринимателей и предприятий агропромышленного комплекса Подмосковья.
«В этом году для подмосковных аграриев и производителей пищевой продукции предусмотрено в общей сложности 36 субсидий на 6 миллиардов рублей из средств федерального и регионального бюджетов. Перенесли информацию в цифровой формат — создали интерактивный сервис "Календарь мер поддержки", в котором собраны подробные инструкции для получателей субсидии или гранта», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
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Дайана Хусинова