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Подмосковные врачи рассказали, как защитить себя и ребёнка от укуса клеща

Фото: stockphoto.com/Andreas Häuslbetz

Фото: stockphoto.com/Andreas Häuslbetz

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Тёплая весна привела к раннему пробуждению клещей в столичном регионе. О том, чем опасны эти паразиты и как обезопасить себя и своего ребёнка от их укусов, рассказали директор НИКИ детства, главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева и врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.
«Из-за теплой погоды клещи начали проявлять активность раньше обычного, что повышает вероятность их присасывания и распространения таких опасных болезней, как клещевой энцефалит, анаплазмоз и боррелиоз (болезнь Лайма)», — сказала Нисо Одинаева.
Для того, чтобы защитить ребёнка от клещей, на него следует надевать головной убор и одежду с длинными рукавами, а брюки заправлять в носки или в обувь.

В свою очередь, Ольга Кандоба посоветовала не находится в местах скопления клещей в период их активности. В частности, в лесах и парках с высокой травой. А на одежду она порекомендовала наносить репелленты, которые помогут отпугнуть паразитов. Кроме того, после прогулок по потенциально опасным местам нужно тщательно осмотреть ребёнка себя на наличие клещей, посоветовала врач.

«Встреча с клещом может произойти неожиданно, поэтому рекомендуем запланировать профилактическую вакцинацию уже сейчас», — добавила Ольга Кандоба.

Если клещ присосался, лучше не пытаться вытащить его самостоятельно, а обратиться к специалистам и в дальнейшем следовать их указаниям.

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#ники детства
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#дети
#минздрав мо
#клещи
Власти Наро-Фоминского округа провели выездной приём в Апрелевке
13 марта 2025, 13:10

Фото: пресс-служба Наро-Фоминского г.о.

Жители Апрелевки смогли обсудить актуальные вопросы с представителями руководства Наро-Фоминского городского округа в ходе выездного приёма, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе встречи жители нескольких многоквартирных домов пожаловались на проблемы с коммуникациями. Например, в доме №5 по улице Горького недостаточный напор воды. Кроме того, протекает крыша и не запирается чердачное помещение. Глава округа Роман Шамнэ поручил в кратчайшие сроки всё исправить», — говорится в сообщении.
Кроме того, от жительницы дома №2 по Парковой улице поступила жалоба на громкую музыку из расположенного в пристройке дома кафе. Теперь с нарушителями побеседуют представители территориального управления, а если это не поможет, им выпишут штраф.

Роман Шамнэ отметил, что формат выездной администрации крайне полезен, так как позволяет ускорить решение многих проблем.

Фото: пресс-служба Наро-Фоминского г.о.

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#выездная администрация
#роман шамнэ
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В Подмосковье за год украли электроэнергию более чем на 100 млн рублей
13 марта 2025, 12:54

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Электроэнергию на сумму 119,12 млн рублей незаконно употребили через сети компании «Мособлэнерго» недобросовестные пользователи в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Специалисты компании составили 105 актов о бездоговорном использовании электроэнергии в объёме 17,151 млн кВт/ч и 63 акта о безучётном потреблении электрической энергии», — уточняется в сообщении.
Самые большие объёмы незаконно потребляемой электроэнергии выявили в округе Красногорск. Кроме того, факты бездоговорного и безучётного потребления электроэнергии были выявлены в округах Королёв, Истра, Мытищи, Пушкинский и Химки. Против потребителей, отказавшихся добровольно погасить задолженности, готовятся иски.

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Через портал госуслуг Подмосковья подали 14 тыс. заявок на льготные путёвки
13 марта 2025, 12:28

Фото: istockphoto.com/PIKSEL

Более 14 тысяч заявок на бесплатные санаторно-курортные путёвки подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Электронной услугой «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками», размещённой на областном госпортале, с начала 2025 года воспользовались свыше 14 тысяч раз. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют федеральные и региональные льготники. Путёвка предоставляется по медицинским показаниям в порядке очерёдности», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что для получения путёвки необходимо встать на онлайн-учёт. Для нужно взять у терапевта справку 070/у и подать заявку в разделе «Соцподдержка», подразделе «Организация отдыха».

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#подмосковье
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В Подмосковье с начала года провели около 60 выездных донорских акций
13 марта 2025, 12:10

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 60 выездных акций провёл Московский областной центр крови с начала 2025 года, участники этих акций сдали более полутора тонн донорской крови, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В прошлом году Московский областной центр крови провёл 319 выездных акций, а с начала текущего года — уже 58. Всего в ходе акций в этом году было собрано свыше 1,5 тонны донорской крови», — цитируются в сообщении слова зампреда регионального правительства — главы областного Минздрава Максима Забелина.
В министерстве напомнили, что сделать донацию Московский областной центр крови можно в любой день недели, включая выходные, с 8 утра до14:00. Кроме того, кровь можно сдать в подразделениях в Воскресенске, Щёлкове, Орехово-Зуеве и Подольске. Полный список учреждений с адресами, часами работы и телефонами для связи размещён по ссылке. Кроме того, ответы на все вопросы, связанные с донорством крови, можно получить по телефону контактного центра: 7 (495) 305-77-00.

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#подмосковье
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Подмосковных водителей предупредили о грядущем шторме
13 марта 2025, 11:52

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Девятибалльный шторм обрушится на столичный регион в пятницу, 14 марта, порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду. В это время водителям настоятельно рекомендуется отказаться от поездок, а пешеходам — минимизировать время нахождения на улице, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Если возможности отложить поездку нет, будьте предельно внимательны за рулём. Необходимо соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость. Не следует также оставлять машины под деревьями и рядом с шаткими конструкциями. А пешеходам нужно обязательно надевать световозвращатели и не закрывать себе обзор зонтом при переходе улицы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к выходным шторм стихнет, а температура по ночам вновь начнёт опускаться ниже нуля, из-за чего возможно образование наледи.

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