Подмосковные врачи рассказали, как защитить себя и ребёнка от укуса клеща

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Тёплая весна привела к раннему пробуждению клещей в столичном регионе. О том, чем опасны эти паразиты и как обезопасить себя и своего ребёнка от их укусов, рассказали директор НИКИ детства, главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева и врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.
«Из-за теплой погоды клещи начали проявлять активность раньше обычного, что повышает вероятность их присасывания и распространения таких опасных болезней, как клещевой энцефалит, анаплазмоз и боррелиоз (болезнь Лайма)», — сказала Нисо Одинаева.Для того, чтобы защитить ребёнка от клещей, на него следует надевать головной убор и одежду с длинными рукавами, а брюки заправлять в носки или в обувь.
В свою очередь, Ольга Кандоба посоветовала не находится в местах скопления клещей в период их активности. В частности, в лесах и парках с высокой травой. А на одежду она порекомендовала наносить репелленты, которые помогут отпугнуть паразитов. Кроме того, после прогулок по потенциально опасным местам нужно тщательно осмотреть ребёнка себя на наличие клещей, посоветовала врач.
«Встреча с клещом может произойти неожиданно, поэтому рекомендуем запланировать профилактическую вакцинацию уже сейчас», — добавила Ольга Кандоба.
Если клещ присосался, лучше не пытаться вытащить его самостоятельно, а обратиться к специалистам и в дальнейшем следовать их указаниям.
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