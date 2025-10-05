Дачник выжил после ужасного несчастного случая с пилой благодаря работе врачей
В Нижнем Новгороде хирурги спасли мужчину, случайно отпилившего себе кисть
В Нижнем Новгороде врачи провели успешную операцию по спасению дачника, который случайно отпилил себе кисть циркулярной пилой. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
По словам сына пострадавшего, инструмент полностью пересек кости и сухожилия, и кисть удерживалась лишь кожей на ладонной стороне.
Во время трёхчасовой операции хирурги установили шесть спиц и восстановили все повреждённые сухожилия. Медики отмечают, что есть все шансы на полное восстановление функций всех пальцев.
Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей, а семья выражает благодарность медперсоналу за спасённую руку.
