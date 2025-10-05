«Руку не чувствую»: Певица Любовь Успенская вернулась домой после срочной операции на руке

05 октября 2025, 19:51

Любови Успенской сделали операцию на сломанной руке

Любовь Успенская (Фото: Instagram* / @uspenskayalubov_official)

Любови Успенской срочно провели операцию на сломанной руке, установив металлические пластины. Об этом она сообщила в своих соцсетях.





Инцидент произошёл 30 сентября, после чего певице пришлось отменить все запланированные концерты.



Перед операцией артистка переживала из-за возможных больших шрамов, однако вмешательство прошло успешно. Сейчас Любови Залмановне уже вернулась домой.





«Руку не чувствую, но музыка лечит», — с улыбкой заявила артистка.