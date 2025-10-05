«Руку не чувствую»: Певица Любовь Успенская вернулась домой после срочной операции на руке
Любови Успенской сделали операцию на сломанной руке
Любови Успенской срочно провели операцию на сломанной руке, установив металлические пластины. Об этом она сообщила в своих соцсетях.
Инцидент произошёл 30 сентября, после чего певице пришлось отменить все запланированные концерты.
Перед операцией артистка переживала из-за возможных больших шрамов, однако вмешательство прошло успешно. Сейчас Любови Залмановне уже вернулась домой.
«Руку не чувствую, но музыка лечит», — с улыбкой заявила артистка.По прогнозам врачей, певица сможет вернуться на сцену в ближайшее время, восстановившись после травмы.