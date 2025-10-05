«Отдыхать не даёте!»: в Сочи женщина устроила скандал из-за игры детей в мяч
В Сочи произошёл неприятный инцидент на детской площадке. Местная жительница с агрессией выгнала с территории детей, которые играли в мяч. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
По её словам, каждый выходной ей мешает шум с улицы, и она считает, что играть на площадке запрещено.
На видео, снятом очевидцами, видно, как женщина не только громко возмущается, но и использует нецензурную лексику в адрес детей. На этом она не остановилась — в какой-то момент схватила одного из подростков за шею.
Инцидент вызвал резонанс в соцсетях. Пользователи требуют разобраться в ситуации и выяснить, имела ли женщина право применять силу и выгонять детей с общественного пространства.
