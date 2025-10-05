«Отдыхать не даёте!»: в Сочи женщина устроила скандал из-за игры детей в мяч

05 октября 2025, 19:34

В Сочи женщина с руганью выгнала детей с площадки и схватила одного за шею

Фото: Istock / targovcom

В Сочи произошёл неприятный инцидент на детской площадке. Местная жительница с агрессией выгнала с территории детей, которые играли в мяч. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».