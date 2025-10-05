Достижения.рф

«Отдыхать не даёте!»: в Сочи женщина устроила скандал из-за игры детей в мяч

В Сочи женщина с руганью выгнала детей с площадки и схватила одного за шею
Фото: Istock / targovcom

В Сочи произошёл неприятный инцидент на детской площадке. Местная жительница с агрессией выгнала с территории детей, которые играли в мяч. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».



По её словам, каждый выходной ей мешает шум с улицы, и она считает, что играть на площадке запрещено.

На видео, снятом очевидцами, видно, как женщина не только громко возмущается, но и использует нецензурную лексику в адрес детей. На этом она не остановилась — в какой-то момент схватила одного из подростков за шею.

Инцидент вызвал резонанс в соцсетях. Пользователи требуют разобраться в ситуации и выяснить, имела ли женщина право применять силу и выгонять детей с общественного пространства.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0