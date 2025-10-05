Трагедия в цирке: воздушная гимнастка разбилась на глазах у зрителей

05 октября 2025, 19:14

Испанская гимнастка погибла после падения с трапеции на цирковом шоу в Германии

Фото: Istock / gorodenkoff

В немецком городе Баутцен, в цирке Пола Буша, во время выступления погибла испанская воздушная гимнастка Марина Барсело. Об этом пишет Daily Mail.