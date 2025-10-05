Трагедия в цирке: воздушная гимнастка разбилась на глазах у зрителей
В немецком городе Баутцен, в цирке Пола Буша, во время выступления погибла испанская воздушная гимнастка Марина Барсело. Об этом пишет Daily Mail.
Артистка сорвалась с трапеции с высоты примерно пяти метров и получила травмы, несовместимые с жизнью. На место прибыли медики и оказали первую помощь, однако спасти девушку не удалось.
Инцидент произошёл на глазах у публики, среди которой было много семей с детьми. После трагедии часть зрителей нуждалась в психологической помощи.
Коллеги Барсело отметили её как талантливую и разностороннюю артистку, способную исполнять сложные номера. Знакомые гимнастки выразили шок и до сих пор не могут поверить в произошедшее.
