Дачникам дали советы по борьбе с мышами без химии
Пытаясь избавиться от мышей с помощью химикатов, дачник может навредить самому себе. Председатель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов в беседе с aif.ru рассказал, как вывести грызунов с участка безопасно.
Занося отраву для мышей в почву, дачник рискует навредить себе и своим близким. Например, отравленная мышь может привлечь кота, который также может отравиться. Более того, с дождями яд может проникнуть глубже в землю и впитаться в растущие на грядках овощи, такие как огурцы и помидоры.
Туманов рекомендует использовать более гуманные методы борьбы с грызунами. Он советует отпугивать их резкими запахами. Для этого можно использовать березовый деготь или нашатырный спирт. Нужно смочить тряпку одним из этих средств и поместить её в мышиные норы, а затем присыпать вход землей. Для полевок такой запах будет сигналом опасности, и они покинут территорию уже к вечеру. Вместо дегтя также можно использовать стрелки озимого чеснока или веточки бузины.
Для долгосрочной профилактики эксперт рекомендует высаживать по периметру грядок черные бобы, императорский рябчик или клещевину. Корни этих растений выделяют алкалоиды, которые отпугивают грызунов.
Ультразвуковые отпугиватели, по мнению Туманова, не всегда эффективны. Он утверждает, что они работают только первые три дня, пока мыши не привыкнут к ним. В некоторых случаях грызуны настолько хорошо приспосабливаются, что начинают селиться прямо под этими устройствами.
