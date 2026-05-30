Врач рассказала, как не навредить здоровью в начале дачного сезона
Усиленная работа на даче может навредить сердечно-сосудистой системе, повысить давление и привести к варикозу. Об этом сообщила РИА Новости врач по медицинской профилактике Антонина Саволюк.
Она отметила, что у большинства дачников физическая активность распределена неравномерно в течение года: зимой она минимальна, а летом резко увеличивается. Пожилые люди особенно тяжело переносят такие изменения.
По ее словам, инстинкт работать на даче часто оказывается чрезмерным. Резкие нагрузки на сердечно-сосудистую систему могут быть опасны. Копать грядки, носить воду и работать в согнутом положении увеличивают внутрибрюшное давление и могут вызвать скачки артериального давления, подчеркнула Саволюк.
Медик добавила, что венозная система тоже не выдерживает таких нагрузок: появляются отеки, может обостриться варикозное расширение вен. Она рекомендовала дачникам равномерно распределять физическую активность в течение всего года, чтобы летом на участке не возникало проблем со здоровьем. Однако если время упущено, увеличивать нагрузку следует постепенно.
Саволюк посоветовала дачникам ставить таймер: работать в течение часа, а затем делать обязательный перерыв. Такой подход позволит избежать перегрузки организма, который после зимы, подобно автомобилю, требует постепенного прогрева перед интенсивной работой.
