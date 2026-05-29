Дачников предупредили о приводящей к выгоранию привычке
Стремление довести дачный участок до идеала превращает отдых во вторую работу. Об этом заявила кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина в разговоре с «Лентой.ру».
Люди часто судят о своей успешности по материальным достижениям: количество банок с огурцами становится мерилом компетентности взрослого человека. Однако в условиях нехватки времени и сил такой подход превращает дачу из места для отдыха во вторую работу. Особенно ярко проявляется синдром отличника, что может привести к эмоциональному выгоранию именно там, где мы стремимся отдохнуть, отметила Шпагина.
Чтобы предотвратить выгорание, она предложила использовать правило «трех приоритетов». В начале недели необходимо честно определить три самых важных дела, а все остальные задачи перевести в категорию опциональных хобби — выполнять их по настроению, в зависимости от погоды и наличия энергии. Важно проговаривать это вслух, чтобы разрушить внутренний императив: «Я могу этого не делать, и мир не рухнет. Дача не сдает отчет в налоговую», — подчеркнула специалист.
Также психолог рекомендовала осознанно оставить на участке уголок, который не будет идеально ухожен. Это, по ее словам, действует как экспозиционная терапия: видя такой объект, человек осознает, что катастрофы не происходит, урожай не портится, а соседи не реагируют негативно.
