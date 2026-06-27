Дачникам назвали два рабочих способа дезинфекции бассейна
Эксперт по фитнесу и совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов назвал лучшие средства для дезинфекции бассейнов
В беседе с NEWS.ru специалист отметил, что дезинфекция бассейна хлором, бромом или активным кислородом сохраняет микробиологические показатели в норме.
«Механическая фильтрация прогоняет воду через песчаный или картриджный фильтр; для частной чаши нужно несколько циклов в сутки. Поверхностная очистка сачком и пылесосом для дна убирает органику, на которой кормятся бактерии. Воду проверяют тест-полосками минимум дважды в неделю, после жары и большой нагрузки — чаще», — пояснил Халимов.Эксперт добавил, что при отклонениях необходимо корректировать хлор и кислотность сразу, а при помутнении нужно проводить ударное хлорирование. В каркасном бассейне без фильтра, по словам специалиста, требуется менять воду каждые 3–4 дня.