Россиянам объяснили, как отменить платную подписку

27 июня 2026, 11:17

Фото: Istock/Pheelings Media

Вице-президент Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв рассказал, что делать при списании денег за подписку без согласия. Он отметил, что согласно закону от 1 сентября 2025 года, пользователь вправе не платить за навязанную услугу и вернуть списанное в течение трёх рабочих дней.





В беседе с RT эксперт заявил, что с 1 марта 2026 года сервисам запретили списывать деньги с карты, от которой пользователь отказался. Хрулёв подчеркнул, что любое списание после этого юридически считается неосновательным обогащением.



По словам специалиста, подписка работает как абонентский договор, поэтому отказаться от неё можно в любой день. Сервис удержит только реально потраченное, а остаток вернёт.

«Сам алгоритм возврата короткий. Сначала — претензия в сервис со ссылкой на статьи 32 и 16 закона, с датой и суммой списания, чеком и снимком экрана отмены. Деньги по такому требованию обязаны вернуть за десять дней по статье 31 закона. Молчание или отказ открывают дорогу к банку с заявлением об оспаривании операции; к нему прикладывают ту же переписку и доказательство отказа от подписки», — пояснил эксперт.