Россиянам объяснили, как отменить платную подписку
Вице-президент Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв рассказал, что делать при списании денег за подписку без согласия. Он отметил, что согласно закону от 1 сентября 2025 года, пользователь вправе не платить за навязанную услугу и вернуть списанное в течение трёх рабочих дней.
В беседе с RT эксперт заявил, что с 1 марта 2026 года сервисам запретили списывать деньги с карты, от которой пользователь отказался. Хрулёв подчеркнул, что любое списание после этого юридически считается неосновательным обогащением.
По словам специалиста, подписка работает как абонентский договор, поэтому отказаться от неё можно в любой день. Сервис удержит только реально потраченное, а остаток вернёт.
«Сам алгоритм возврата короткий. Сначала — претензия в сервис со ссылкой на статьи 32 и 16 закона, с датой и суммой списания, чеком и снимком экрана отмены. Деньги по такому требованию обязаны вернуть за десять дней по статье 31 закона. Молчание или отказ открывают дорогу к банку с заявлением об оспаривании операции; к нему прикладывают ту же переписку и доказательство отказа от подписки», — пояснил эксперт.Хрулёв заявил, что банк может отклонить запрос, если увидит действующее согласие.