В России упростят сбор данных для больничных и детских пособий
Новый порядок сбора Соцфондом данных для больничных и детских пособий введут в России с 1 июля. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.
Главным источником информации будет индивидуальный лицевой счет сотрудника. К работодателю следует обращаться только если в системе не хватает данных или они отсутствуют, уточнил он. По мнению депутата, это устранит потребность в сборе справок и снизит нагрузку на бухгалтерию.
Также с 1 июля вступят в силу дополнительные изменения, направленные на упрощение взаимодействия граждан с государственными и финансовыми учреждениями, сокращение бюрократических процедур и повышение защиты прав потребителей и владельцев имущества.
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