В России упростят сбор данных для больничных и детских пособий

27 июня 2026, 10:40

В России с 1 июля упростят сбор данных для больничных и детских пособий

Фото: iStock/golubovy

Новый порядок сбора Соцфондом данных для больничных и детских пособий введут в России с 1 июля. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.