Достижения.рф

Психотерапевт объяснила, нормально ли пересматривать одни и те же сериалы

Психотерапевт Макарова: привычка пересматривать старые сериалы снижает тревогу
Фото: iStock/demaerre

Привычка пересматривать одни и те же сериалы годами связана с защитной функцией психики. Об этом сообщила «Газете.Ru» психотерапевт, психолог, эксперт телеканала «Доктор» Екатерина Макарова.



Специалист считает, что выбор сериала — это осознанный процесс, а не случайность. Через экран люди пытаются восполнить то, чего им не хватает в реальной жизни, объясняет она.

Повторный просмотр любимого сериала выполняет важную защитную функцию. Люди стремятся вернуться в состояние, которое испытывали при первом просмотре, отмечает психотерапевт. Человек осознает, что сюжет остался прежним, но он сам изменился, и это позволяет увидеть в героях новые грани.

Известный сюжет служит идеальным способом релаксации. Для глубокого расслабления мозгу нужно не конкурировать, не заботиться о других и не решать новые задачи. Знакомое пространство дает возможность «отключить голову» и просто наслаждаться моментом, обеспечивая чувство безопасности, заключила Макарова.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0