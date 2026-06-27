Психотерапевт объяснила, нормально ли пересматривать одни и те же сериалы
Привычка пересматривать одни и те же сериалы годами связана с защитной функцией психики. Об этом сообщила «Газете.Ru» психотерапевт, психолог, эксперт телеканала «Доктор» Екатерина Макарова.
Специалист считает, что выбор сериала — это осознанный процесс, а не случайность. Через экран люди пытаются восполнить то, чего им не хватает в реальной жизни, объясняет она.
Повторный просмотр любимого сериала выполняет важную защитную функцию. Люди стремятся вернуться в состояние, которое испытывали при первом просмотре, отмечает психотерапевт. Человек осознает, что сюжет остался прежним, но он сам изменился, и это позволяет увидеть в героях новые грани.
Известный сюжет служит идеальным способом релаксации. Для глубокого расслабления мозгу нужно не конкурировать, не заботиться о других и не решать новые задачи. Знакомое пространство дает возможность «отключить голову» и просто наслаждаться моментом, обеспечивая чувство безопасности, заключила Макарова.
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