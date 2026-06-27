Психотерапевт объяснила, нормально ли пересматривать одни и те же сериалы

27 июня 2026, 12:31

Психотерапевт Макарова: привычка пересматривать старые сериалы снижает тревогу

Фото: iStock/demaerre

Привычка пересматривать одни и те же сериалы годами связана с защитной функцией психики. Об этом сообщила «Газете.Ru» психотерапевт, психолог, эксперт телеканала «Доктор» Екатерина Макарова.