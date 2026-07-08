Дачникам назвали единственный рабочий способ борьбы с медведкой
Садовод Воронова: медведку нужно травить только промышленными гранулами
Член Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова заявила, что народные методы борьбы с медведкой на дачных участках не дают результата.
В беседе с NEWS.ru специалист сообщила, что промышленные гранулированные химикаты работают значительно эффективнее.
«Я слышала много антинаучных советов. Например, закопать заведённый будильник. Якобы его звон будет будить медведку. На самом деле всё это не работает. Вредителя нужно травить средствами против медведки или против медведки и проволочника. В землю закапывают приманку в виде гранул со специальными средствами», — пояснила эксперт.Воронова добавила, что за одну ночь медведка способна погубить целую грядку картофеля или моркови. При этом после поедания отравленной приманки насекомое погибает.