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Дачникам назвали главного врага томатов и картофеля

Садовод Воронова: цветущий картофель привлекает грибок в июле
Фото: Istock/Anna Perfilova

Член Союза садоводов России и телеведущая Ольга Воронова предупредила о высокой опасности фитофтороза для паслёновых культур.



В беседе с NEWS.ru специалист сообщила, что особый риск заражения возникает в период цветения растений в середине лета.

«Как только в июле картошка зацветает, у неё образуется гормон, привлекающий фитофтору. Для вредителя это сигнал, что на вашу грядку можно напасть. Фитофтороз способен за три-четыре дня уничтожить целую грядку. Это грибковая болезнь паслёновых растений», — объяснила Воронова.
Эксперт заявила, что симптомы заметны невооружённым глазом: у картофеля тёмные пятна переходят с листьев на клубни, у томатов края листьев становятся коричневыми. Садовод предупредила: если не обработать посадки вовремя, урожая в августе не будет.

По словам Ольги, при обнаружении больных листьев нужно сразу применить препараты от фитофторы — это остановит заражение. Воронова посоветовала проводить профилактические обработки фунгицидами в конце июля — начале августа.
Ольга Щелокова

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