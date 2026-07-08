Дачникам назвали главного врага томатов и картофеля
Садовод Воронова: цветущий картофель привлекает грибок в июле
Член Союза садоводов России и телеведущая Ольга Воронова предупредила о высокой опасности фитофтороза для паслёновых культур.
В беседе с NEWS.ru специалист сообщила, что особый риск заражения возникает в период цветения растений в середине лета.
«Как только в июле картошка зацветает, у неё образуется гормон, привлекающий фитофтору. Для вредителя это сигнал, что на вашу грядку можно напасть. Фитофтороз способен за три-четыре дня уничтожить целую грядку. Это грибковая болезнь паслёновых растений», — объяснила Воронова.Эксперт заявила, что симптомы заметны невооружённым глазом: у картофеля тёмные пятна переходят с листьев на клубни, у томатов края листьев становятся коричневыми. Садовод предупредила: если не обработать посадки вовремя, урожая в августе не будет.
По словам Ольги, при обнаружении больных листьев нужно сразу применить препараты от фитофторы — это остановит заражение. Воронова посоветовала проводить профилактические обработки фунгицидами в конце июля — начале августа.