Даже незначительная потеря влаги может представлять реальную угрозу для организма

07 июля 2026, 21:17

Врач Малышев: обезвоживание несет серьезные риски для здоровья

Фото: iStock/Detry26

Обезвоживание организма представляет серьезную угрозу для здоровья. Об этом предупредил к.м.н., ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии имени профессора В.Д. Малышева ИХ Пироговского Университета Анатолий Малышев.





В разговоре с RuNews24.ru врач отметил, что в летний период вода из организма испаряется через кожу и слизистые. Кроме того, в рамках нормы происходит потеря влаги при мочеиспускании и дефекации, а патологические ситуации проявляются при рвоте и диарее.





«В ответ на обезвоживание развивается жажда, которую мы с удовольствием устраняем различными напитками. И как раз употребление воды и пищи являются единственными источниками жидкости. Критические состояния развиваются в ситуациях, когда нарушен баланс поступление/потеря», — уточнил Малышев.