Даже незначительная потеря влаги может представлять реальную угрозу для организма
Врач Малышев: обезвоживание несет серьезные риски для здоровья
Обезвоживание организма представляет серьезную угрозу для здоровья. Об этом предупредил к.м.н., ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии имени профессора В.Д. Малышева ИХ Пироговского Университета Анатолий Малышев.
В разговоре с RuNews24.ru врач отметил, что в летний период вода из организма испаряется через кожу и слизистые. Кроме того, в рамках нормы происходит потеря влаги при мочеиспускании и дефекации, а патологические ситуации проявляются при рвоте и диарее.
«В ответ на обезвоживание развивается жажда, которую мы с удовольствием устраняем различными напитками. И как раз употребление воды и пищи являются единственными источниками жидкости. Критические состояния развиваются в ситуациях, когда нарушен баланс поступление/потеря», — уточнил Малышев.
По его словам, важно обращать внимание на нетипичное поведение ребенка или пожилого человека, особенно в бане, на пляже или в парке на жаре, которое может указывать на формирующееся обезвоживание.