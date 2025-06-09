Врач рассказала о пользе клубники для беременных

09 июня 2025, 14:25

Диетолог Русакова: клубника поддерживает иммунитет при беременности

Фото: iStock/PapillencePhoto

Клубника оказывает благотворное влияние на развитие плода при беременности, а также укрепляет сердце и поддерживает иммунитет. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.





Она пояснила, что антиоксиданты, содержащиеся в клубнике, помогают поддерживать молодость организма, а калий благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.





«Помимо этого, клубника содержит фолиевую кислоту, что важно для кроветворения и развития плода при беременности. Плюс в ней находится витамин С, полезный для иммунной системы, кожи и сосудистой стенки», — рассказала Русакова «Москве 24».

«Измерять вкуснятину будем в чашках. В одной чашке примерно 150–200 г клубники, и содержит такая радость около 50 ккал. Мужчинам рекомендуется употреблять в сутки не более 2 чашек клубники. Женщинам стоит ограничиться 1–1,5 чашками в сутки», — рассказала врач.