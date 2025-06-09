Врач рассказала о пользе клубники для беременных
Диетолог Русакова: клубника поддерживает иммунитет при беременности
Клубника оказывает благотворное влияние на развитие плода при беременности, а также укрепляет сердце и поддерживает иммунитет. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
Она пояснила, что антиоксиданты, содержащиеся в клубнике, помогают поддерживать молодость организма, а калий благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.
«Помимо этого, клубника содержит фолиевую кислоту, что важно для кроветворения и развития плода при беременности. Плюс в ней находится витамин С, полезный для иммунной системы, кожи и сосудистой стенки», — рассказала Русакова «Москве 24».
Она также добавила, что у клубники низкий гликемический индекс, поэтому ее безопасно есть при диабете и лишнем весе.
В свою очередь доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета, врач Ольга Тарасова в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что взрослому человеку в день стоит съедать не более двух чашек клубники.
«Измерять вкуснятину будем в чашках. В одной чашке примерно 150–200 г клубники, и содержит такая радость около 50 ккал. Мужчинам рекомендуется употреблять в сутки не более 2 чашек клубники. Женщинам стоит ограничиться 1–1,5 чашками в сутки», — рассказала врач.
При этом детям до трех лет можно есть в день около 50–100 г клубники, а от четырех до восьми лет — 100–150 г.
Благодаря богатому содержанию витаминов клубника может укрепить иммунитет и снизить риск хронических и онкологических заболеваний, заключила Тарасова.