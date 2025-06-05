В ГД рассказали, можно ли ставить ульи на дачном участке
Депутат Оглоблина: летки ульев на дачах должны быть отвернуты от соседей
Ульи на даче могут стоять не менее чем в трех метрах от соседнего забора, а летки должны быть повернуты в центр участка. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.
Ранее сообщалось, что в Омске пчёлы насмерть закусали ротвейлера и ужалили женщину.
«Когда качают мед, пчелы проявляют агрессию, и в этот момент наибольший риск укуса. Также зависит от породы пчел, есть миролюбивые, а есть злые. Устанавливать улей на участке необходимо в соответствии с утвержденными требованиями, которые определены в приказе Минсельхоза от 23.12.2021», — рассказала Оглоблина «Газете.Ru».
От соседнего участка должно быть не менее трех метров, а летки ульев должны быть направлены в противоположную сторону от соседей. При этом можно установить улей впритык к забору, если он сплошной, а его высота не менее двух метров.
В свою очередь юрист Илья Русяев отметил в разговоре с «Москвой 24», что разводить пчел на участке можно без согласия соседей.
«Однако если у соседа есть официальное медицинское заключение, подтверждающее опасность для его жизни, они могут защитить свои права в суде», — пояснил Русяев.
Он посоветовал ограждать пасеку глухим забором высотой не менее полутора метров, чтобы пчелы не вылетали на другие территории.
Юрист уточнил, что при наличии жалоб от соседей профильные ведомства могут инициировать проверку. Если пчелы содержатся неправильно, то хозяина могут вынудить убрать ульи.