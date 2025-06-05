В ГД рассказали, можно ли ставить ульи на дачном участке

05 июня 2025, 19:30

Депутат Оглоблина: летки ульев на дачах должны быть отвернуты от соседей

Фото: iStock/Tatrano

Ульи на даче могут стоять не менее чем в трех метрах от соседнего забора, а летки должны быть повернуты в центр участка. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.





Ранее сообщалось, что в Омске пчёлы насмерть закусали ротвейлера и ужалили женщину.





«Когда качают мед, пчелы проявляют агрессию, и в этот момент наибольший риск укуса. Также зависит от породы пчел, есть миролюбивые, а есть злые. Устанавливать улей на участке необходимо в соответствии с утвержденными требованиями, которые определены в приказе Минсельхоза от 23.12.2021», — рассказала Оглоблина «Газете.Ru».

«Однако если у соседа есть официальное медицинское заключение, подтверждающее опасность для его жизни, они могут защитить свои права в суде», — пояснил Русяев.