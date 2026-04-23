Дачникам назвали лучший способ защитить саженцы от весенних морозов
Самый надежный способ защитить саженцы от заморозков весной — нетканые укрывные материалы. Об этом сообщил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с «Лентой.ру».
Спанбонд, лутрасил и агроволокно обеспечивают пропускание воздуха, влаги и света, при этом защищая растения от холода до минус семи градусов. Полиэтиленовая пленка также выполняет эту функцию, однако под ней накапливается конденсат, что может привести к перегреву растений. Чаплин рекомендует использовать пленку только на дугах при обязательном проветривании.
Депутат отметил, что выбор материала зависит от его плотности. Легкий материал (17–30 граммов на квадратный метр) обеспечивает защиту до минус двух градусов и может быть уложен непосредственно на всходы. Средний материал (30–42 грамма на квадратный метр) подходит для укрытия дуговых парников и защищает до минус пяти градусов. Плотный материал (60 граммов на квадратный метр и более) используется для теплиц и укрытия кустарников, пояснил Чаплин.
По словам парламентария, растения следует укрывать вечером перед заморозками и снимать укрытие утром. Материал необходимо надежно закреплять, чтобы его не сдуло ветром. Кроме того, он подчеркнул, что обильный вечерний полив способствует сохранению тепла в почве.
Если саженцы уже пострадали от заморозков, их следует опрыскать холодной водой, а через несколько дней обработать биостимуляторами. Чаплин особо подчеркнул важность мониторинга прогнозов погоды и заблаговременной подготовки укрывного материала.
