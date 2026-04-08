Любителям домашней рассады рассказали об опасности
Рассаду важно не перекормить удобрениями, особенно в период плодоношения — в собранных плодах может скопиться небезопасное содержание нитратов. Об этом «Газете.Ru» сообщила преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко.
Специалист подчеркнула, что перекармливать взрослые растения, особенно азотом, гораздо опаснее, чем рассаду. Избыточный азот плохо перерабатывается и накапливается в плодах, листьях и корнеплодах в виде вредных нитратов, которые могут нанести вред здоровью человека. Высокое содержание нитратов в плодах представляет реальную опасность, отметила эксперт.
В период плодоношения лучше не перекармливать растения, а наоборот, лучше недокормить. Биолог объяснила, что многое в подкормке зависит от типа грунта. Если это специализированный грунт, он уже содержит все необходимые минеральные вещества в оптимальных пропорциях, и рассада, выращенная в нем, не нуждается в дополнительных удобрениях. Если же грунт был набран на даче или за огородом, растениям потребуется подкормка.
Татаренко рекомендовала использовать комплексные удобрения для рассады и внимательно изучать этикетку перед покупкой. На упаковке должны быть указаны сезон применения и назначение удобрения. В зависимости от этого в удобрении подобрано оптимальное соотношение азота, калия, фосфора и других микроэлементов. Важно применять удобрения строго по инструкции, так как использование неподходящего удобрения может быть вредным.
Специалист также напомнила, что для успешного выращивания растений недостаточно одной подкормки. Необходимы качественный рыхлый грунт, хорошее освещение и регулярный полив без застоя воды.
