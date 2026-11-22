22 ноября 2026, 12:21

Общественный деятель Бондарь: До снегопадов на даче нужно очистить водостоки

Фото: iStock/itpow

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь назвал необходимые до начала снегопадов работы на участках. Об этом пишет «Лента.ру».