Дачникам назвали необходимые до начала снегопадов работы на участках
Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь назвал необходимые до начала снегопадов работы на участках. Об этом пишет «Лента.ру».
По его словам, до наступления сильных снегопадов необходимо очистить крышу и водостоки, укрепить теплицы и навесы, обрезать сухие ветки и слить воду из труб. Общественный деятель пояснил, что по статье 210 Гражданского кодекса ответственность за состояние имущества и его безопасность несет собственник. Если со ската крыши сойдет снежная масса и повредит забор или теплицу соседа, ущерб придется возместить вам по статье 1064 ГК РФ.
Он также рекомендовал установить снегозадержатели на гладкой металлической кровле и деревянные подпорки внутри теплиц, навесов и легких веранд, способные выдержать весенний наст. Перед закрытием сезона важно слить воду из летнего водопровода, нагревателя, сифонов, унитаза и уличных баков, чтобы лед не разорвал трубы. Если зимой вы не планируете приезжать и не оставляете обогрев или охрану, лучше отключить электричество на вводном щитке для защиты техники от скачков напряжения.
Для тех, кто приезжает зимой, важно знать правила уборки: снег со двора следует складывать на своем участке, чтобы избежать штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей по статье 12.33 КоАП РФ за сброс снега на общую дорогу. Правление товарищества обязано круглый год чистить дороги на общие взносы. Перед отъездом рекомендуется сделать несколько фотографий дома, крыши и забора, чтобы в случае проблем или споров с соседями доказать, что осенью все было в порядке, добавил Бондарь.
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