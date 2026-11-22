Россиянам назвали ошибку в финансовом воспитании детей
Родителям не следует лишать детей карманных денег за плохое поведение. Об этом NEWS.ru сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.
По его словам, карманные деньги способствуют формированию у школьников навыков финансовой грамотности. Однако, согласно мнению специалиста, важно выдавать их на регулярной основе, не связывая с оценками, выполнением домашних заданий или поведением ребенка.
Щербаченко считает, что лишение карманных денег в качестве наказания — это ошибка. Если необходимо применять санкции, то более честным вариантом, по его заверению, будут штрафы.
Кроме того, он отметил, что обучение финансовой грамотности у детей эффективнее проходит в игровой форме. Настольные игры, например, могут помочь им понять принципы покупок, аренды и накопления средств, заключил доцент.
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