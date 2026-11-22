Синоптик рассказала москвичам о похолодании в городе
Причинами похолодания на предстоящей неделе в Москве станут южный циклон, приносящий снег, и скандинавский антициклон, несущий холодный воздух с севера. Об этом рассказала РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина.
По её словам, сначала через столичный регион пройдёт южный циклон, который смещается немного восточнее Москвы и принесёт снег. Именно с ним связаны ожидаемые 25 ноября облачность и снегопад. Затем вслед за циклоном придёт более прохладный воздух, а направление ветра изменится на северное, пояснила Паршина.
Она добавила, что одновременно к Москве будет приближаться антициклон из Скандинавии, который вместе с южным циклоном снизит температуру. Сочетание этих двух факторов приведёт к тому, что в ноябре установится зимний режим погоды: ночные температуры опустятся до минус 5 градусов и ниже, а снежное покрытие начнёт формироваться, подытожила синоптик.
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