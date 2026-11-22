22 ноября 2026, 10:54

Синоптик Паршина: в Москву в середине следующей недели придет похолодание

Фото: iStock/nantonov

Причинами похолодания на предстоящей неделе в Москве станут южный циклон, приносящий снег, и скандинавский антициклон, несущий холодный воздух с севера. Об этом рассказала РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина.