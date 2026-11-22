Названы самые невыгодные месяцы для отпуска
Руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин назвал самые невыгодные месяцы для отпуска в 2027 году. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно мнению специалиста, к таким месяцам относятся январь, февраль и май. В производственном календаре на январь предусмотрено всего 15 рабочих дней, тогда как в феврале и мае их по 19.
Южалин подчеркнул, что если взять отпуск в эти месяцы, размер отпускных может быть меньше обычной заработной платы. Поэтому юрист рекомендовал работникам с фиксированной оплатой планировать свой отдых на периоды с наибольшим количеством рабочих дней, чтобы получить максимальную выгоду.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар объяснила, сколько дней россияне будут отдыхать в 2027 году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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