22 ноября 2026, 07:59

Юрист Южалин: январь и май — самые невыгодные месяцы для отпуска в 2027 году

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин назвал самые невыгодные месяцы для отпуска в 2027 году. Об этом пишет РИА Новости.