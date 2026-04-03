Дачникам назвали оптимальные сроки и условия высадки рассады

03 апреля 2026, 16:53

Депутат Чепа: При высадке рассады важно ориентировать на температуру воздуха

Фото: iStock/Anna Korneva

При высадке рассады в грунт или теплицу важно ориентироваться на состояние саженцев, температуру воздуха и почвы. Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.





По его словам, если поспешить с высадкой рассады, то можно погубить ее из-за возвратных заморозков, а если опоздать, то рассада будет переросшей и ослабленной, ослабленную рассаду, которая будет долго болеть. Поэтому ориентироваться нужно на три главных фактора: состояние самих саженцев, температуру воздуха и, что самое важное, температуру почвы, отметил Чепа.





«Рассада томатов, перцев и баклажанов готова к высадке, когда на ней сформировалось 6—8 настоящих листьев, высота стебля достигла 15—25 сантиметров, а корневая система полностью оплела земляной ком в стаканчике. У капусты сроки иные: рассаду высаживают в возрасте 45—50 дней, когда на растении появилось 4—6 настоящих листьев, а высота составляет 10—15 сантиметров», — рассказал эксперт в разговоре с RT.