Врач предупредила о скрытых симптомах инсульта у молодых людей

07 августа 2026, 12:49

Врач Мамадалиева: в симптомы инсульта входят шаткая походка и двоение в глазах

Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

Невролог Миляуша Мамадалиева заявила, что инсульт все чаще диагностируется у людей 18-45 лет: за последнее десятилетие рост случаев среди этой возрастной группы составил 23%. По словам специалиста, многие ошибочно полагают, что сосудистые катастрофы угрожают только пожилым, однако у молодых пациентов причины могут быть иными, но не менее опасными.