Врач предупредила о скрытых симптомах инсульта у молодых людей
Невролог Миляуша Мамадалиева заявила, что инсульт все чаще диагностируется у людей 18-45 лет: за последнее десятилетие рост случаев среди этой возрастной группы составил 23%. По словам специалиста, многие ошибочно полагают, что сосудистые катастрофы угрожают только пожилым, однако у молодых пациентов причины могут быть иными, но не менее опасными.
К факторам риска эксперт отнесла скрытые нарушения: фибрилляцию предсердий, врожденные аневризмы и тромбофилию, пишет «Газета.Ru». Дополнительную нагрузку создают хронический недосып, курение, вейпы, алкоголь, энергетики и бесконтрольный прием гормональных контрацептивов, особенно в сочетании с курением. Мамадалиева также призвала обращать внимание на мигрень с аурой, которая может быть маркером сосудистых проблем.
Врач напомнила о простом тесте для ранней диагностики. Тревожные сигналы: внезапное головокружение, двоение в глазах, шаткость походки, асимметрия лица при улыбке, слабость в одной руке и невнятная речь. При появлении любого из этих симптомов необходимо немедленно вызывать скорую (103 или 112) и фиксировать время их возникновения.
Мамадалиева подчеркнула: промедление критично. Каждая минута инсульта стоит мозгу около 1,9 миллиона нервных клеток, а «терапевтическое окно» для эффективной помощи составляет всего четыре часа.
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